У Петербурзі затримали учасників пікету на підтримку кримських татар

Російська поліція затримала в Санкт-Петербурзі сімох учасників акції руху Стратегія-18, яка підтримує кримськотатарський народ. Майже всі затримані були доставлені до 87-го відділення УМВС Росії по Всеволозькому району Ленінградської області.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його даними, 18 січня в поселенні Мурино (Санкт-Петербург) поліція затримала Іллю Ткаченка, Ольгу Смирнову, Володимира Шипіцина, Асана Мумджі, Дмитра Негодіна, Ільяса Ешрефа, Олексія Лейна, які проводили поодинокі пікети на підтримку кримськотатарського народу в межах щомісячної акції Стратегія-18.

Усі затримані, крім Асана Мумджі, доставлені до 87-го відділення УМВС Росії по Всеволозькому району Ленінградської області.

Асана Мумджі відвезли в Центр протидії екстремізму, зв'язок з ним відсутній.

Нагадаємо, окупаційний "Верховний суд Криму" заочно засудив до 19 років позбавлення волі колишнього віце-прем'єра півострова, власника телеканалу ATR Ленура Іслямова. Його звинуватили в нібито організації диверсії.

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