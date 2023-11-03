Песики и кошки в смартфоне. В "Дія" анонсировали э-паспорт для домашних животных

Единый государственный реестр домашних животных

"Правительство приняло постановление о создании электронного реестра домашних животных. Реестр поможет запустить цифровые ветеринарные паспорта, а также приблизить украинское законодательство к европейскому", - пояснил министр.

По словам Федорова, система будет хранить информацию о котах и собаках. В частности, описание, данные о владельце, вакцинации и другое. В будущем реестр масштабируют для всех любимцев.



Е-паспорт



"Реестр станет основой для запуска паспорта домашних животных в "Дія". Бумажные документы уйдут в прошлое, а вы всегда будете иметь цифровой аналог в смартфоне", - отметил министр.

В частности система будет помогать украинцам с поиском животных. Это важно в условиях войны, поскольку животные часто могут потеряться в результате взрывов или обстрелов.



"Регистрация в системе будет добровольная и бесплатная. Внести данные в Реестр о животном можно у любого государственного или частного ветеринара в удобное время", - добавил Федоров.