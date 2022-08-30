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Перший урок нового навчального року покажуть у прямому ефірі

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Вівторок 30 серпня 2022 13:57
Перший урок нового навчального року покажуть у прямому ефірі

1 вересня 2022 року, о 9.00 у прямому ефірі спільного телевізійного марафону відбудеться Всеукраїнський урок "Повертаюся до навчання" присвячений початку нового навчального року, за участю відомих українців.

Зокрема, до ефіру долучаться Тіна Кароль, Євген Клопотенко, Тарас Тополя, Олександр Педан та міністр освіти й науки України Сергій Шкарлет.

Організаторами першого уроку нового навчального року виступили: Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти і
Асоціація інноваційної та цифрової освіти, у партнерстві з Гете-Інститутом Федеративної Республіки Німеччини.

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