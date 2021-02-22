Перший в Україні мобільний госпіталь готовий до прийому пацієнтів з COVID
Розгорнутий в Івано-Франківській області перший в Україні мобільний госпіталь вже готовий приймати пацієнтів з COVID. Він розрахований на 120 ліжок.
Про це у Telegram повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що на території Богородчанської центральної районної лікарні розгорнули мобільний госпіталь на 30 наметів, з яких 24 - це госпітальна база, розрахована на 120 ліжок.
У госпіталі є:
- приймальне відділення;
- блок інтенсивної терапії
- палати для пацієнтів.
Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором. Крім того, є автономні системи життєзабезпечення, тому мобільний госпіталь може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я.
Фото: мобільний госпіталь в Богородчанах (t.me/dsns_telegram)
Зазначимо, РБК-Україна писало, що госпіталь розгорнули у зв'язку з масштабним спалахом COVID-19 на Прикарпатті.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області завтра введуть ще ряд обмежень "червоної зони"