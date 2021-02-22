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Перший в Україні мобільний госпіталь готовий до прийому пацієнтів з COVID

Новость на русском → Богородчани, Понеділок 22 лютого 2021 13:35
Перший в Україні мобільний госпіталь готовий до прийому пацієнтів з COVID Фото: мобільний госпіталь в Богородчанах (t.me/dsns_telegram)
Автор: РБК-Україна

Розгорнутий в Івано-Франківській області перший в Україні мобільний госпіталь вже готовий приймати пацієнтів з COVID. Він розрахований на 120 ліжок.

Про це у Telegram повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що на території Богородчанської центральної районної лікарні розгорнули мобільний госпіталь на 30 наметів, з яких 24 - це госпітальна база, розрахована на 120 ліжок.

У госпіталі є:

  • приймальне відділення;
  • блок інтенсивної терапії
  • палати для пацієнтів.

Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором. Крім того, є автономні системи життєзабезпечення, тому мобільний госпіталь може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я.

Фото: мобільний госпіталь в Богородчанах (t.me/dsns_telegram)

Зазначимо, РБК-Україна писало, що госпіталь розгорнули у зв'язку з масштабним спалахом COVID-19 на Прикарпатті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області завтра введуть ще ряд обмежень "червоної зони"

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