Перший суд над окупантом. Дружина загиблого не проти обміну окупанта на бійців "Азовсталі"

Під час засідання, Шеліпова попросила довічне ув’язнення для російського військового. Водночас вона виступила не проти того, аби його обміняли на наших бійців, які сьогодні перебувають на "Азовсталі".

"Я думаю, що йому довічне ув'язнення. Але якщо його поміняють на наших маріупольських захисників, хлопців-героїв "Азовсталі" - я не буду проти", - заявила дружина загиблого.