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Перший суд над окупантом. Дружина загиблого не проти обміну окупанта на бійців "Азовсталі"

Фото: суд над російським військовим Вадимом Шишимаріним (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві продовжується суд над російським військовим Вадимом Шишимаріним. Дружина загиблого Катерина Шеліпова не проти обміну окупанта на бійців "Азовсталі".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду.

Під час засідання, Шеліпова попросила довічне ув’язнення для російського військового. Водночас вона виступила не проти того, аби його обміняли на наших бійців, які сьогодні перебувають на "Азовсталі".

"Я думаю, що йому довічне ув'язнення. Але якщо його поміняють на наших маріупольських захисників, хлопців-героїв "Азовсталі" - я не буду проти", - заявила дружина загиблого.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 18 травня, Солом'янський районний суд Києва розпочав засідання щодо російського військового Вадима Шишимаріна, якого звинувачують у вбивстві цивільного у Сумській області.

Окупант, зі свого боку, зізнався у скоєному.

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