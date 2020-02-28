ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Перший випадок коронавіруса зафіксували в Уельсі

Новини » В світі     28.02.2020 - 15:47
Перший випадок коронавіруса зафіксували в Уельсі
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Заразився коронавірусом громадянин Уельсу в північній Італії

Міністерство охорони здоров'я Уельсу підтвердило перший зафіксований випадок коронавіруса. Про це повідомляє BBC.

За словами головного санітарного лікаря Уельсу Френка Атертона, коронавірус був виявлений у жителя Суонсі, який заразився перебуваючи на півночі Італії. Пацієнт прибув в Уельс і був поміщений в карантин.

"Я можу підтвердити, що аналізи одного пацієнта в Уельсі дали позитивний результат на коронавірус", - повідомив Атертон.

На даний момент у Великобританії зафіксовано 19 випадків коронавіруса.

Вчора, 27 лютого, перший випадок захворювання виявили в Північній Ірландії. Інфікований пацієнт напередодні повернувся в Дублін з півночі Італії. При цьому він сам зв'язався з лікарями і зробив кроки для самоізоляції.

Відзначимо, в Європі на даний момент коронавірус виявлений у 23 країнах - Нідерланди, Литва, Білорусь, Швейцарії, Італії, Греції, Грузії, Естонії, Данії, Норвегії, Північної Македонії, Німеччини, Франції, Британії, Іспанії, Австрії, Хорватії, Ізраїлю, Російської Федерації, Румунії, Бельгії, Фінляндії, Швеції.

У Мексиці підтвердили перший випадок зараження коронавірусом В Іспанії кількість заражених коронавірусом збільшилася удвічі
Новини України УэльсКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся