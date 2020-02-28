Перший випадок коронавіруса зафіксували в Уельсі

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Заразився коронавірусом громадянин Уельсу в північній Італії

Міністерство охорони здоров'я Уельсу підтвердило перший зафіксований випадок коронавіруса. Про це повідомляє BBC.

За словами головного санітарного лікаря Уельсу Френка Атертона, коронавірус був виявлений у жителя Суонсі, який заразився перебуваючи на півночі Італії. Пацієнт прибув в Уельс і був поміщений в карантин.

"Я можу підтвердити, що аналізи одного пацієнта в Уельсі дали позитивний результат на коронавірус", - повідомив Атертон.

На даний момент у Великобританії зафіксовано 19 випадків коронавіруса.

Вчора, 27 лютого, перший випадок захворювання виявили в Північній Ірландії. Інфікований пацієнт напередодні повернувся в Дублін з півночі Італії. При цьому він сам зв'язався з лікарями і зробив кроки для самоізоляції.

Відзначимо, в Європі на даний момент коронавірус виявлений у 23 країнах - Нідерланди, Литва, Білорусь, Швейцарії, Італії, Греції, Грузії, Естонії, Данії, Норвегії, Північної Македонії, Німеччини, Франції, Британії, Іспанії, Австрії, Хорватії, Ізраїлю, Російської Федерації, Румунії, Бельгії, Фінляндії, Швеції.