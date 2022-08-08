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Перша розмова в історії відносин. Зеленський поговорив з президентом Ботсвани

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Понеділок 08 серпня 2022 19:54
Перша розмова в історії відносин. Зеленський поговорив з президентом Ботсвани Фото: президент України Володимир Зеленський і президент Ботсвани Мокгвітсі Масісі (колаж РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з Мокгвітсі Масісі, президентом Ботсвани, що у центрі південної Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Twitter.

"Подякував за засудження дій РФ, підтримку в ООН та на інших майданчиках, закликав приєднатися до обмежувальних заходів", - написав він.

Президент також запевнив президента Ботсвани у тому, що Україна залишатиметься надійним експортером продовольства.

Нагадаємо, Зеленський заявляв, що Україна виступити стати гарантом продовольчої безпеки у Західній Африці.

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Володимир Зеленський Африка
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