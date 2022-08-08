Перша розмова в історії відносин. Зеленський поговорив з президентом Ботсвани

Президент України Володимир Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з Мокгвітсі Масісі, президентом Ботсвани, що у центрі південної Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Twitter .

"Подякував за засудження дій РФ, підтримку в ООН та на інших майданчиках, закликав приєднатися до обмежувальних заходів", - написав він.

Президент також запевнив президента Ботсвани у тому, що Україна залишатиметься надійним експортером продовольства.