Вперше в історії. Американський штат визнав регіон України побратимом

Побратимом Хмельницьку область визнав один із американських штатів – Міссісіпі. Про рішення заокеанських партнерів оголосив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegam-канал очільника області.
Голова Хмельницької обласної військової адміністрації поділився унікальною новиною. Американський штат вперше в історіх обрав українську область побратимом.
"Штат Міссісіпі визнав нашу область областю-побратимом. Це вперше в історії штат США прийняв таке рішення. Вдячний губернатору штату Міссісіпі за підтримку нашої області та нашої країни у такий складний час", – заявив Гамалій.
Міссісіпі розташований на півдні США. Штатом із центром у Джексоні керує губернатор-республіканець Тейт Рівз.
До слова, американський Держдеп звинуватив РФ в організації кібератак на Україну.
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