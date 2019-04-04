Перший мобільний центр вже обслуговує клієнтів "Івано-Франківськгазу"

"Івано-Франківськгаз" запустив пілотний проект, завдяки якому споживачі газу у віддалених населених пунктах отримують доступ до всіх сервісів компанії. Для цього повнофункціональний мобільний центр обслуговування клієнтів (МЦОК) регулярно відвідує села Івано-Франківської області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"З кінця березня 2019 року в Івано-Франківській області за графіком розпочав курсувати Мобільний ЦОК. Першим пунктом призначення Центру стало село Перерісль Надвірнянського району. Мобільний ЦОК, як і усі центри обслуговування клієнтів під брендом РГК, є повнофункціональним – тобто надає доступ до всіх сервісів "Івано-Франківськгазу". Він працює за принципом "єдиного вікна". В комфортних умовах, швидко та якісно клієнти можуть укласти договір, подати заявку на встановлення лічильника, звірити показання та розрахунки, проконсультуватися з питань газопостачання, отримати довідку щодо заборгованості, а також зареєструватися в онлайн-сервісах", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, мобільний ЦОК, який надає доступ до комунальних сервісів, що зав’язані на інтернет-технології, став першим в Україні. Не маючи вітчизняних аналогів, фахівці "Івано-Франківськгазу" при його розробці вивчили досвід та застосували технології пересувних центрів адміністративних та комунальних послуг, які діють в США. Зокрема, це проекти в Сіетлі та Бостоні, до комплексу послуг яких входять консультації та онлайн-сервіси щодо платежів за воду, світло та газ.

"Мобільний ЦОК – якісний сервіс за крок. Це головний принцип, якого ми дотримувалися при створені такого центру обслуговування клієнтів. Ми хочемо, щоб наші споживачі могли отримати усі необхідні послуги з газопостачання, навіть у найвіддаленішому куточку нашої області", – розповідає начальник управління клієнтського сервісу ПАТ "Івано-Франківськгаз" Юрій Колодій.

Зручні умови обслуговування клієнтів забезпечує спеціально обладнаний автомобіль Renault із палаткою. Підключені до Інтернету комп’ютери, принтер та сканер дозволяють забезпечити оперативну роботу МЦОКу.

Щоденно мобільний центр може проконсультувати до 100 споживачів. Він працює з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 16.00 год. Першочергово МЦОК відвідуватиме найвіддаленіші населені пункти, які налічують щонайменше 300 домоволодінь. Щоквартально жителі найвіддаленіших населених пунктів тепер зможуть отримати повноцінний сервіс і весь спектр послуг з питань газопостачання і для цього їм не доведеться нікуди їхати. Про приїзд мобільного ЦОКу у населений пункт, газорозподільна компанія попереджає споживачів заздалегідь. Інформаційні плакати та листівки газовики розміщують в місцях найбільшого скупчення людей. До кінця року компанія планує створити ще один такий центр, а також, відкрити ще кілька сучасних стаціонарних ЦОКів", - йдеться у повідомленні.