Перший у світі. Туреччина випробувала дрон-сапер з лазерною зброєю
У Туреччині випробували перший у світі дрон з лазерною зброєю. В майбутньому він допомагатиме саперам нейтралізовувати бомби.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Anadolu.
Дрон отримав назву Eren.
Зазначається, що під час випробувань апарат здійснював успішні постріли з дистанції 500, 300 й 100 метрів.
Yerli ve milli üretim lazer silahlı dron "Eren", 500, 300 ve 100 metreden başarılı atışlar gerçekleştirdi. "Eren", test aşamalarından sonra envantere alınacak. pic.twitter.com/XEJLbu6MBZ— Kanlı - kule (@turanordus) December 10, 2021
Завдяки своїй лазерній зброї, дрон здатний нейтралізувати вибухонебезпечні елементи та знищувати бомби й боєприпаси з певної дистанції.
Максимальна висота польоту апарату - 3 кілометри.
Dünyada sadece Türkiye yaptı… İlk lazer silahlı dron “Eren” pic.twitter.com/hzset3ssS3— A Haber (@Ahaber) October 10, 2021
Після завершення усіх фаз випробувань Eren передадуть на експлуатацію збройним силам Туреччини.