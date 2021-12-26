Перший в світі. Китай розробив ШІ, який може звинувачувати в злочинах

За словами професора Ши Юна, директора лабораторії великих даних та управління знаннями Китайської академії наук, провідного наукового співробітника проекту, технологія може знизити щоденне навантаження прокурорів, дозволивши їм зосередитися на найскладних завданнях.

"Система може певною мірою замінити прокурорів у процесі прийняття рішень", - заявив він.

Застосування технології ШІ в правоохоронних органах розширюється по всьому світу.

Прокурори Китаю були першими, хто почав використовувати ШI у 2016 році. Багато хто з них зараз використовують інструмент ШI, відомий як System 206. Цей інструмент може оцінювати силу доказів, умови для арешту і ступінь суспільної небезпеки підозрюваного.

Машина буде приймати рішення на основі визначення і видалення з матеріалів справи все, що не має відношення до злочину, не видаляючи при цьому корисну інформацію. Машина перетворить складну, постійно мінливу людську мову в стандартний математичний або геометричний формат, зрозумілий комп'ютеру.

ШІ-прокурор може працювати на настільному комп'ютері. Для кожного підозрюваного він буде висувати звинувачення на основі 1 тисячі "ознак", отриманих з тексту опису справи, створеного людиною, більшість з яких занадто малі або абстрактні, щоб мати сенс для людини. Потім System 206 оцінює докази.

Машина була "навчена" на більш ніж 17 тисячах справ за період з 2015 по 2020 рік. Зараз вона може ідентифікувати і висувати звинувачення по восьми найбільш поширених злочинів в Шанхаї.