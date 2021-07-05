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Перший з лідерів ЄС. Прем'єр Угорщини потрапив до списку "ворогів вільної преси"

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Будапешт, Понеділок 05 липня 2021 19:05
Перший з лідерів ЄС. Прем'єр Угорщини потрапив до списку "ворогів вільної преси" Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан увійшов до списку "ворогів вільної преси". Він став першим лідером з ЄС, який потрапив в даний список.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на список, опублікований "Репортерами без кордонів".

"Віктор Орбан не припиняє підривати плюралізм і незалежність ЗМІ з моменту свого повернення до влади у 2010 році. Після перетворення системи суспільного мовлення в орган пропаганди, приватні ЗМІ були поневолені або заглушені", - йдеться в повідомленні.

При цьому в організації відзначили, що угорські незалежні ЗМІ піддаються дискримінації в поширенні держреклами і в доступі до інформації, якою володіють установи, а журналісти класифікуються як розповсюджувачі "неправдивої інформації".

"Криміналізація цього звинувачення під час кризи, викликаної коронавірусом, справила охолоджуючий вплив на журналістів та їх джерела. Ці різні хижацькі методи, очевидно, довели свою спроможність, оскільки вони надихають польських і словенських союзників Віктора Орбана", - заявили в "Репортери без кордонів".

Нагадаємо, раніше в список " ворогів вільної преси" потрапили Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін.

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