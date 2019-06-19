Першими кроками Зеленського задоволені майже 50% українців

Діяльністю президента Володимира Зеленського, який вступив на посаду 20 травня, задоволені 49% громадян України. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 8-12 червня.

Як зазначають соціологи, рівень схвалення діяльності Петра Порошенка, який став президентом у червні 2014 року, знаходився біля рівня 50% протягом літа-осені того ж року. Однак рейтинг почав падати вже до кінця року, а у 2015 році знизився до 20%.

За даними опитування, у червні 2019 року 22% громадян позитивно оцінюють роботу голови уряду Володимира Гройсмана, з іншого боку 65% - негативно. У той же час довіра до Кабміну знаходилося вище 50% влітку-восени 2014 року, однак впала до 10% до кінця 2015 року.

У червні 2019 року роботою Верховної ради незадоволені майже 90% респондентів задоволені - тільки 5%. Однак рівень довіри до парламенту ніколи не був занадто високим.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 8-12 червня 2019 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки - 2,2%.

Зазначимо, чергові вибори президента України в 2019 році проходили в два тури. За результатами повторного голосування 21 квітня Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів виборців, тоді як за Петра Порошенка свій голос віддали 24,45% українців.

Володимир Зеленський склав присягу президента України під час урочистого засідання 20 травня 2019 року.