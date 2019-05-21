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Перші кадрові призначення Зеленського можуть з'явитися до кінця дня


Йдеться, зокрема, про призначення глави Адміністрації президента

Президент України Володимир Зеленський може вже до кінця дня підписати перші укази щодо кадрових призначень у свою адміністрацію. Про це під час брифінгу у вівторок, 21 травня, заявив юридичний радник президента Андрій Богдан, передає РБК-Україна.

За його словами, Зеленський може оголосити про свої перші кадрові рішення вже ввечері. Зокрема, йдеться про признчення глави Адміністрації президента.

"Можливо, перші кадрові укази з’являться сьогодні ввечері", - сказав Богдан, додавши, що рішення про призначення голови АП ще не ухвалено.

На питання журналістів про те, чи йдеться про кандидатуру Богдана, він відповів, що є членом команди новообраного президента у якості радника із юридичних питань.

"Володимир Зеленский вважає, що на таку посаду(глава АП, - ред.) повинна бути призначена людина з найближчого оточення, якій він довіряє. Але яке рішення буде прийняте - я на сьогодні сказати не можу", - додав він.

Нагадаємо, під час сьогоднішніх консультацій президент Володимир Зеленський та  лідери фракцій Верховної ради попередньо домовилися про проведення дострокових парламентських виборів. Дата - 21 або 28 липня 2019 року. 

 

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