RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Першу ракетку світу Джоковича повторно затримали в Австралії: причина

Автор: Анастасія Рокитна

Першу ракетку світу Новака Джоковича повторно затримали в Австралії. Він раніше виграв апеляцію у справі про анулювання візи в Австралію.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Pavlovich Today.

Влада Австралії як і раніше має намір депортувати серба. Ще 6 січня прикордонна служба країни анулювала візу кращого тенісиста світу і зажадала від нього покинути країну.

Спортсмен оформив неправильну візу і надав мінімальний пакет документів, які доводили б обґрунтованість його медичного відводу від вакцинації проти коронавірусу.

Раніше стало відомо, що Новак виграв апеляцію у справі про анулювання візи.

Тенісист прибув до Австралії для участі в першому турнірі серії Grand Slam в новому сезоні Australian Open-2022.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новак Джокович