Першу ракетку світу Джоковича повторно затримали в Австралії: причина

Влада Австралії як і раніше має намір депортувати серба. Ще 6 січня прикордонна служба країни анулювала візу кращого тенісиста світу і зажадала від нього покинути країну.

Спортсмен оформив неправильну візу і надав мінімальний пакет документів, які доводили б обґрунтованість його медичного відводу від вакцинації проти коронавірусу.

Раніше стало відомо, що Новак виграв апеляцію у справі про анулювання візи.

Тенісист прибув до Австралії для участі в першому турнірі серії Grand Slam в новому сезоні Australian Open-2022.