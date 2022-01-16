Першу ракетку світу Джоковича депортують з Австралії. Суд виніс рішення

За інформацією видання, колегія із трьох суддів на чолі з Джеймсом Оллсопом погодилася з рішенням міністра у справах імміграції Алекса Хоука, який вважав, що видача візи нещепленому від коронавірусу Джоковичу може спровокувати "сплеск антивакцинальних настроїв".

Наразі австралійські ЗМІ заявляють, що повне обґрунтування буде опубліковано судом пізніше.

Зазначено, що тепер тенісист не зможе зіграти у відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open - головний турнір у кар'єрі серба).