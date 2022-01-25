Першому заступнику голови КМДА вручили підозру через землю для РНБО

Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику вручили підозру. Мова йде про справу позбавлення земельної ділянки апарату РНБО.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.
Кличко повідомив про вручення підозри Поворознику 25 січня.
"Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику щойно вручили підозру у справі щодо позбавлення земельної ділянки апарату РНБО", - йдеться повідомленні.
Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник народився 10 квітня 1972 року у селі Святець Теофіпольського району Хмельницької області.
У 2006 році очолював головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва.
1 листопада 2012 року став першим заступником начальника Головного управління - начальником управління регуляторної політики та видачі документів дозвільного характеру Головного управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики.
Працював заступником директора Департаменту - начальником управління координації регіональної економічної політики Департаменту економіки та інвестицій КМДА.
У 2013 році очолив Департамент економіки та інвестицій КМДА, а через три роки став заступником глави КМДА.
Із 2017 року Микола Поворозник перший заступник Віталія Кличка.