У першому півріччі 2020 року Оператори ГРМ зменшили збиток більш ніж у 6 разів

За шість місяців поточного року газорозподільні компанії, які працюють під брендом Регіональної газової компанії, скоротили збитки з 3,95 млрд гривень до 613 млн гривень. Це сталося після перегляду НКРЕКП тарифів на розподіл природного газу з 1 січня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба РГК.

"За підсумками першого півріччя 2020 року Оператори ГРМ зафіксували фінансові збитки в розмірі 613 млн гривень. За аналогічний період 2019 року збитки склали 3,95 млрд гривень. Скорочення фінансових збитків на 3,35 млрд гривень сталося після перегляду тарифів на розподіл природного газу Національною комісією з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП)", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що поточний рівень заборгованості споживачів за послуги розподілу природного газу становить 1,2 млрд гривень. Найбільшими боржниками залишаються виробники тепла для потреб населення - 616 млн гривень і побутові споживачі - понад 441 млн гривень.

"Заборгованість побутових споживачів обумовлена мораторієм на відключення неплатників, введеним у березні цього року у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції. Заборгованість Операторів ГРМ перед Оператором ГТС за послуги балансування, надані в першій половині січня 2020 року, становить 352 млн гривень. У першому півріччі поточного року заборгованість була скорочена на 53 млн гривень", - йдеться в повідомленні.