Перше засідання Харківської облради має відбутися, як можна швидше, - Масельський

Чим швидше почнеться перша сесія Харківської обласної ради, тим якіснішим буде бюджет регіону на 2021 рік, і тим краще буде працювати соціальна інфраструктура.

Про це заявив Степан Масельський, якого висунув на посаду заступника голови облради "Блок Кернеса - Успішний Харків".

Як відомо, на завтра, 30 листопада, заплановано засідання Харківської обласної територіальної виборчої комісії. На ньому буде визначено дату відкриття першої сесії облради, на яку збереться оновлений за підсумками місцевих виборів-2020 склад депутатів.

Степан Масельський заявив, що виступає за якнайшвидше проведення першого засідання "післявиборчої" Харківської облради.

"Часу на розкачку немає: чим швидше ми зберемося, тим краще. У обласних депутатів серйозний набір завдань, які треба оперативно вирішувати. Потрібно приймати бюджет, затверджувати цільові програми, від яких залежить стабільна робота соціальної сфери - в тому числі зарплати вчителів, лікарів, які перебувають на передовій боротьби з пандемією", - вважає політик.

Нагадаємо, до харківської обласної ради обрано 120 депутатів, з яких 46 представляють Блок Кернеса "Успішний Харків", 29 ОПЗЖ, 17 "Слугу народу", 17 "Блок Світличної "Разом", 11 "Європейську солідарність".

За інформацією ЗМІ, в минулу п'ятницю відбулися збори депутатів "Блоку Кернеса - Успішний Харків", які пройшли в обласну раду. На цих зборах Степану Масельському було доручено почати переговори про співпрацю з усіма іншими політичними силами.

"У нинішніх непростих умовах найголовніше пам'ятати, в чому полягає сенс роботи депутатів обласної ради. Нас вибрали не заради яскравих публічних виступів і дискусій, а для того, щоб ми працювали для людей Харківщини", - підкреслив Масельський.

Як відомо, зараз Степан Масельський, племінник першого губернатора Харківської області Олександра Масельського, працює головою Балаклійської районної ради (м. Балаклія Харківської обл.).

На початку "нульових" був економічним радником голови Харківської ОДА Євгена Кушнарьова, потім його заступником, а згодом в кінці 2004 на початку 2005 р. був призначений губернатором регіону - наймолодшим на той час в Україні.