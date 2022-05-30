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Першу справу про зґвалтування під час війни відправлено до суду, - генпрокурор

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Понеділок 30 травня 2022 13:01
Першу справу про зґвалтування під час війни відправлено до суду, - генпрокурор Фото: першу справу про зґвалтування під час війни відправлено до суду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Офіс генерального прокурора скерував до суду першу справу щодо зґвалтування під час війни російським військовим. Випадок стався в березні під час окупації Броварського району

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку генерального прокурора Ірини Венедіктової.

"За вбивство цивільного чоловіка та сексуальне насильство над його дружиною судитимуть Михайла Романова - військовослужбовця 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебско-Новгородскої дивізії ЗС РФ", - пише Ірина Венедіктова.

За словами генерального прокурора, під час розслідування було встановлено, що злочин стався у березні під час захоплення Броварського району. Російський окупант увірвався до будинку в одному із сіл.

Першу справу про зґвалтування під час війни відправлено до суду, - генпрокурор

Фото: Михайло Романов (facebook.com/VenediktovaIryna)

"П‘яний військовослужбовець разом із іншим окупантом, одразу ж після вбивства (вбивства чоловіка жертви, - ред.) декілька разів зґвалтували його дружину. Вони погрожували жінці зброєю та насиллям навіть стосовно її дитини, яка була в цей час поруч", - нагадала генпрокурор.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Білгородській області, яка межує з Україною, почастішали випадки зґвалтувань російськими військовими.

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