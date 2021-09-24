Перша в Україні промислова система накопичення енергії ДТЕК пройшла сертифікацію "Укренерго"

"Система накопичення енергії ДТЕК успішно пройшла сертифікацію НЕК "Укренерго". Це перша в історії енергетики України сертифікація подібного технологічного об'єкта і перша літій-іонна батарея, яка забезпечує системну надійність енергосистеми країни. Ми раді, що ДТЕК зробив цей внесок в розвиток української енергетики і формування ринку систем накопичення енергії в Україні", - цитує прес-служба слова директора з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.

Програма випробувань підтвердила, що система накопичення енергії ДТЕК здатна виконувати збільшення або зменшення потужності від нуля до повного резерву за 0,4-0,6 секунди, тоді як кодекс системи передачі регламентує такий час на позначці 30 секунд.

Тобто батареї здатні виконувати системні послуги значно якісніше. Швидкість реагування батареї на відхилення частоти не дотягувала до 0,1 секунди.

Слід також зазначити, що до сертифікації батареї регулювання частоти в Україні здійснювалося в основному блоками вугільних ТЕС. Використання систем накопичення енергії дозволить зменшити навантаження на вугільні станції і посприяє декарбонізації енергосистеми країни.

"Для "ДТЕК Енерго" сертифікація СНЕ - важлива і символічна подія. Якщо до сьогодні одними з основних маневруючих потужностей були ТЕС, то зараз у багатьох країнах їх уже замінили СНЕ з їх чистою енергією і швидкою реакцією. Тому для нас сертифікація батареї - це ще один крок на шляху великих змін. Тих змін, які ми, як генеруюча компанія, собі намітили, щоб стати більш екологічними, ефективними і конкурентоспроможними. "ДТЕК Енерго" підтримує трансформацію галузі", - цитує прес-служба слова гендиректора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва.