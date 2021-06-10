"Перша вдала кооперація бізнесу і держави": в Україні оцінили перспективи САУ "Богдана"

Як наголошується в статті, труднощі, що виникли навколо САУ "Богдана" у 2018 році, були успішно подолані у 2020-му, тому сьогодні немає ніяких перешкод для подальшої розробки і її серійного виробництва.

"Богдана" - перша вдала кооперація бізнесу і держави в рамках державного оборонного замовлення. Приватний бізнес повірив у державу, а саме - вклав кошти у виробництво, тому що тільки держава може закуповувати вказаний виріб", - йдеться в статті.

Також налагодження серійного виробництва власних САУ дозволило б Україні стати більш незалежною в цьому виді озброєння. Для держави, яка вже сьомий рік перебуває під тиском країни-агресора, - це надважливо, пише "Дзеркало тижня".

"Крім того, "Богдана" розробляється відразу з використанням натовських калібрів, що робить її перспективною не тільки для українського ринку, але і для іноземних військових. Разом з тим це потужний сигнал для наших західних партнерів і додатковий аргумент в отриманні ПДЧ. У цьому контексті, виробник "Богдани" вже зараз налагоджує співпрацю з іноземними виробниками САУ, перш за все з країнами-членами НАТО", - йдеться в статті.

Не менш важливий і той факт, що з появою 155-міліметрової "Богдани" під неї в Україні має бути організовано й виробництво снарядів і стволів, а це - створення робочих місць і завантаження українського виробництва додатковими державними замовленнями.

Важливим моментом також є те, що САУ "Богдана" і чеська "Дана", яку закуповують для Збройних сил України, - не конкуренти.

За даними військових експертів, є потреба в обох виробах. Але власне потреби в закупівлі визначає Міністерство оборони.

"Краматорський завод важкого верстатобудування має унікальну систему для перевірки зношеності стволів різної техніки, що дає можливість на місці перевіряти зношеність ствола і його тактико-технічні характеристики. За даними експертів, зношеність існуючих стволів - до 80%", - наголошується в статті.

Втім, зараз важливо успішно завершити необхідні етапи випробувань" Богдани", за підсумками яких будуть прийняті рішення, які потребують доопрацювань.

Нагадаємо, в кінці травня на полігоні Широкий Лан (Миколаївська область) почалися випробування 155-мм САУ "Богдана". З неї вже зробили понад 90 пострілів.

Про те, які перешкоди заважали розробнику представити проект вчасно, особливості її конструкції й подальші перспективи серійного виробництва - докладніше в матеріалі РБК-Україна "Під прицілом. Чи вдасться Україні запустити виробництво "натовської" САУ "Богдана".