Перша ракетку світу Свьонтек сенсаційно покинула Вімблдон-2022

Третє коло цьогорічного ВІмблдонського турніру стало фатальним для найкращої тенісистки планети Іги Свьонтек, яка в двох сетах поступилася француженкі Алізе Корне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Вімблдон-2022, жінки, 1/16 фіналу

Свьонтек – Корне – 0:2 (4:6, 2:6)

Затяжний, але програний на подачі польки перший гейм став прологом до подальших подій. Корне повела 3:0 і, хоч і дозволила Свьонтек оформити зворотний брейк, та свого вже не віддала. Несіяна француженка чітко взяла совї подачі й виграла перший сет.

Очікування про камбек Свьонтек у другій партії спочатку справдилися. Перша ракетка повела 2:0, але потім примудрилася програти всі наступні гейми – і на власній подачі, і на подачі суперниці та вибути з боротьби за трофей.

Полька цьогоріч не змогла повторити навіть свій торішній результат із виходом у 4-те коло Вімблдона. Окрім того, Свьонтек перервала свою переможну серію. Із середини лютого вона виграла 37 матчів поспіль і встановила рекорд XXI століття.

Натомість Алізе Корне повторила своє найкраще досягнення на Вімблдонському турнірі виходом до 1/8 фіналу. Там вона зустрінеться зі ще однією несіяною тенісисткою – австралійкою Айлою Томляновіч.