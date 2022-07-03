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Перша ракетку світу Свьонтек сенсаційно покинула Вімблдон-2022

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Сполучене Королівство, Неділя 03 липня 2022 09:46
Перша ракетку світу Свьонтек сенсаційно покинула Вімблдон-2022 Фото: Іга Свьонтек публічно підтримує Україну (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорців

Третє коло цьогорічного ВІмблдонського турніру стало фатальним для найкращої тенісистки планети Іги Свьонтек, яка в двох сетах поступилася француженкі Алізе Корне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вімблдон-2022, жінки, 1/16 фіналу

Свьонтек – Корне – 0:2 (4:6, 2:6)

Затяжний, але програний на подачі польки перший гейм став прологом до подальших подій. Корне повела 3:0 і, хоч і дозволила Свьонтек оформити зворотний брейк, та свого вже не віддала. Несіяна француженка чітко взяла совї подачі й виграла перший сет.

Очікування про камбек Свьонтек у другій партії спочатку справдилися. Перша ракетка повела 2:0, але потім примудрилася програти всі наступні гейми – і на власній подачі, і на подачі суперниці та вибути з боротьби за трофей.

Полька цьогоріч не змогла повторити навіть свій торішній результат із виходом у 4-те коло Вімблдона. Окрім того, Свьонтек перервала свою переможну серію. Із середини лютого вона виграла 37 матчів поспіль і встановила рекорд XXI століття.

Натомість Алізе Корне повторила своє найкраще досягнення на Вімблдонському турнірі виходом до 1/8 фіналу. Там вона зустрінеться зі ще однією несіяною тенісисткою – австралійкою Айлою Томляновіч.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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