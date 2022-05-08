Перша леді США приїхала з робочим візитом до України

Повідомляється, що Джилл Байден провела зустріч із українською першою леді Оленою Зеленською. Вони відвідали одну зі шкіл, куди розселили переселенців з регіонів, де продовжуються бойові дії.

"Візит першої леді Байден є демонстрацією підтримки України з боку високопосадовців США", - йдеться в повідомленні.

Візит Джилл Байден не анонсувався, тримався у максимальній таємниці та був закритий для ЗМІ. На зустрічі була лише прес-служба Білого дому.

Також повідомляється, що наразі вона вже залишили Україну.