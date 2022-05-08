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Перша леді США приїхала з робочим візитом до України

Фото: перша леді США Джилл Байден (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Перша леді США Джилл Байден 8 травня приїхала з робочим візитом до України. Зокрема, вона прибула до Ужгорода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Закарпатської обласної ради.

Повідомляється, що Джилл Байден провела зустріч із українською першою леді Оленою Зеленською. Вони відвідали одну зі шкіл, куди розселили переселенців з регіонів, де продовжуються бойові дії.

"Візит першої леді Байден є демонстрацією підтримки України з боку високопосадовців США", - йдеться в повідомленні.

Візит Джилл Байден не анонсувався, тримався у максимальній таємниці та був закритий для ЗМІ. На зустрічі була лише прес-служба Білого дому.

Також повідомляється, що наразі вона вже залишили Україну.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що візит американського лідера Джо Байдена до України був би дуже важливим сигналом.

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Сполучені Штати АмерикиДжилл БайденВізит в Україну