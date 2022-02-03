Перша в ЄС. Франція починає використання пігулок проти коронавірусу

У Франції на цьому тижні починають використовувати таблетки Pfizer "Паксловід" (Paxlovid), для лікування коронавірусу. Це перша країна в ЄС, яка почне застосовувати цей препарат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Зазначено, що ці ліки є першими в ЄС, що схвалені для лікування респіраторних вірусних захворювань.

Так, за даними міністерства охорони здоров’я Парижа, перші 10 тисяч доз "Паксловіду" з’являться в аптеках країни цієї п'яниці.

Його призначатимуть дорослим із симптомами, які не вимагають дихання киснем і не піддаються ризику ускладнень, як рекомендує Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).

Відомо, що минулого тижня EMA схвалила використання "Паксловіду" в ЄС після того, як препарат був схвалений у США та Великобританії в грудні.

Очікується, що найближчим часом буде схвалено подібну противірусну таблетку, розроблену компанією Merck. Як заявляють виробники обох препаратів, вони будуть ефективні проти штаму "Омікрон".