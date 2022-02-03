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Первая в ЕС. Франция начинает использование таблеток от коронавируса

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Париж, Четверг 03 февраля 2022 08:39
Первая в ЕС. Франция начинает использование таблеток от коронавируса Фото: Франция начинает использование таблеток против коронавируса (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Во Франции на этой неделе начинают использовать таблетки Pfizer "Паксловид" (Paxlovid), для лечения коронавируса. Это первая страна в ЕС, которая начнет применять этот препарат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Отмечено, что эти лекарства являются первыми в ЕС, которые одобрены для лечения респираторных вирусных заболеваний.

Так, по данным Министерства здравоохранения Парижа, первые 10 тысяч доз "Паксловида" появятся в аптеках страны в эту пятницу.

Его будут назначать взрослым с симптомами, которые не требуют дыхания кислородом и не подвергаются риску осложнений, как рекомендует Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Известно, что на прошлой неделе EMA одобрила использование "Паксловида" в ЕС после того, как препарат был одобрен в США и Великобритании в декабре.

Ожидается, что в ближайшее время будет одобрена подобная противовирусная таблетка, разработанная компанией Merck. Как заявляют производители обоих препаратов, они будут эффективны против штамма "Омикрон".

Напомним, недавно во Франции одобрили противовирусные таблетки "Паксловид" компании Pfizer для лечения COVID-19.

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