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В Перу бывшему президенту дали 20 лет за взятку

Фото: экс-президент Перу Алехандро Толедо (скриншот с видео)
Автор: Вадим Ребрина

В Перу суд приговорил бывшего президента страны Алехандро Толедо к 20 годам и шести месяцам тюремного заключения по делу, связанному с бразильским строительным гигантом Odebrecht. Компания потратила миллионы долларов на взятки государственным чиновникам и другим лицам во всей Латинской Америке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Власти обвинили Толедо в получении взятки в размере 35 миллионов долларов от Odebrecht в обмен на разрешение строительства шоссе. Суд в Лиме вынес приговор после многих лет юридических споров, включая спор о том, может ли Толедо, управлявший Перу с 2001 по 2006 год, быть экстрадирован из Соединенных Штатов.

Компания Odebrecht, которая построила некоторые из важнейших инфраструктурных проектов в Латинской Америке, призналась властям США в 2016 году в покупке государственных контрактов по всему региону за щедрые взятки. Расследование Министерства юстиции США повлекло за собой проверки в нескольких странах, включая Мексику, Гватемалу и Эквадор.

В Перу власти обвинили Толедо и трех других бывших президентов в получении платежей от строительного гиганта. Они утверждают, что Толедо получил 35 миллионов долларов от Odebrecht в обмен на контракт на строительство 650 километров шоссе, связывающего Бразилию с югом Перу.

Толедо отверг обвинения. Его адвокат Роберто Сиу сообщил журналистам после слушания, что они подадут апелляцию на приговор.

Прокурор Хосе Доминго Перес после слушаний назвал приговор "историческим" и сказал, что он показывает перуанцам, что "преступления и коррупция наказываются".

 

Напомним, в апреле Ренийского городского голову из Одесской области приговорили к девяти годам тюрьмы. Его признали виновным в получении взятки.

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