У Перу автобус впав у прірву: загинули і постраждали десятки людей

За даними видання, автобус впав у прірву, глибина якої перевищує 200 метрів. Машина кілька разів перекинулася і зупинилася біля річки Рімак.

Автобус виїхав з міста Уануко і прямував в Ліму - столицю Перу. Точне число пасажирів, що знаходилися в ньому, невідомо.

Як повідомили виданню в поліції, аварія сталася близько 04: 00 за місцевим часом на 72 кілометрі Центрального шосе. За словами правоохоронця, точне число загиблих і постраждалих поки не встановлено. Відомо про 17 жертв і понад 20 постраждалих. Останні доставлені у відділення невідкладної допомоги лікарні в Чосіка.