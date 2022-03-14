RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Перспектива знову повернулась: Генсек ООН оцінив ймовірність ядерного конфлікту

Автор: Сергій Пишкін

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш вважає, що можливим перспективу ядерної війни. Закликав зберегти безпеку ядерних об’єктів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Гутерреша.

"Перспектива ядерного конфлікту, яка раніше немислима, тепер повернулася в область можливого. Безпека ядерних об'єктів також має бути збережена",- заявив Гутерреш.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що не бачить ризику ядерної ескалації.

Війна Росії проти України триває дев'ятнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНРосійська ФедераціяУкраїна