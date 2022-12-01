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Персонал оккупированной Запорожской АЭС просят не подписывать контракты с россиянами

Фото: сотрудников ЗАЭС просят не работать на врага (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сотрудников оккупированной Запорожской АЭС просят не работать на врага и не подписывать контракты с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

Гендиректор ЗАЭС Дмитрий Вербицкий и главный инженер Игорь Мурашов обратились к персоналу, который сейчас обеспечивает работу станции. Руководители призвали сотрудников не переходить на сторону РФ.

Персоналу напомнили, что после подписания контрактов с оккупантами, их будут считать предателями и коллаборантами. Кроме того, есть угроза, что впоследствии их могут отправить на фронт воевать против Украины.

"Счастливая жизнь с Россией возможна только "на России" - вы точно готовы покинуть родной край навсегда? Или сесть за решетку. Ибо только эти два пути будут иметь те, кто, как Юрий Черничук, предаст родину, перейдя в фейковую АО "Эксплуатирующая организация Запорожской" АЭС"", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, россияне запретили части рабочих ЗАЭС заходить на станцию из-за отказа подписывать контракты с "Росатомом".

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