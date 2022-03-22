У Першотравенськ привезли медикаменти від фонду Ахметова та ДТЕК

Партія життєво важливих медикаментів вже прибула до Першотравневської громади на Дніпропетровщині. Це 55 видів медпрепаратів, серед яких знеболювальні, протизапальні, жарознижувальні, заспокійливі, серцеві, противірусні тощо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Зазначається, що закупили й передали їх Фонд Ріната Ахметова та компанія ДТЕК - це частина гуманітарної допомоги для регіону, щоб мешканці отримали доступ до дефіцитних ліків.

"Мій Фонд допомагає людям вижити - продуктами, медикаментами. А бізнеси СКМ допомагають українській армії захистити суверенітет нашої країни. Все, що ми можемо привезти, зробити - все робимо і далі робитимемо", - сказав Рінат Ахметов.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.