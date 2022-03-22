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У Першотравенськ привезли медикаменти від фонду Ахметова та ДТЕК

Фото: у Першотравенськ привезли медикаменти від фонду Ахметова та ДТЕК (flickr)
Автор: Ілона Свиридова

Партія життєво важливих медикаментів вже прибула до Першотравневської громади на Дніпропетровщині. Це 55 видів медпрепаратів, серед яких знеболювальні, протизапальні, жарознижувальні, заспокійливі, серцеві, противірусні тощо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Зазначається, що закупили й передали їх Фонд Ріната Ахметова та компанія ДТЕК - це частина гуманітарної допомоги для регіону, щоб мешканці отримали доступ до дефіцитних ліків.

"Мій Фонд допомагає людям вижити - продуктами, медикаментами. А бізнеси СКМ допомагають українській армії захистити суверенітет нашої країни. Все, що ми можемо привезти, зробити - все робимо і далі робитимемо", - сказав Рінат Ахметов.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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Рінат АхметовГуманітарна допомога