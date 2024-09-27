В первом полугодии 2024 года ДТЭК Энерго получил 1,5 млрд грн ущерба из-за разрушений после обстрелов

По итогам первого полугодия 2024 года компания ДТЭК Энерго получила более 1,5 млрд грн ущерба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финансовую отчетность компании за соответствующий период.
Ключевой фактор - снижение объемов генерации электроэнергии из-за обстрелов врага теплоэлектростанций компании.
"Только в марте - июне было совершено семь массированных атак на ТЭС ДТЭК Энерго. В их результате разрушены или повреждены 90% тепловой генерации компании", - отметили в компании.
В ДТЭК Энерго подчеркнули, что, несмотря на неблагоприятное финансовое положение, компания продолжает направлять все имеющиеся ресурсы в скорейшее восстановление мощностей тепловой генерации, в добычу угля, необходимое для ее надежной работы, в подготовку к отопительному сезону.
Там отметили, что в первом полугодии этого года инвестиции компании в восстановление ТЭС составили более 1,4 млрд грн, в украинскую угледобычу - 4 млрд грн. Благодаря этому в январе-июне этого года шахтерам удалось ввести в работу 10 новых рядов. План на текущий год - 26 лав. В целом инвестиции компании в восстановление ТЭС и работу шахт ожидаются на уровне более 11 млрд грн.
В компании также подчеркнули, что выполняют свои обязательства перед государством, несмотря на войну, обеспечивая рабочие места для экономики и продолжая своевременно выплачивать заработную плату работникам.
По итогам первого полугодия 2024 г. ДТЭК Энерго уплатил почти 9,3 млрд грн налогов. Это на 62% больше, чем за аналогичный период в 2023 г. (5,7 млрд грн).
В ДТЭК Энерго заверили, что в условиях войны и атак по энергетике ТЭС, шахты и машиностроительные предприятия ДТЭК Энерго продолжают поддерживать надежность украинской энергосистемы и усиленно готовятся к предстоящему отопительному сезону.
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