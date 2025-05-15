В первом квартале 2025 года ДТЭК Нефтегаз уплатил 2,3 млрд гривен налогов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"ДТЭК Нефтегаз вошел в "Клуб белого бизнеса" - инициативу Государственной налоговой службы Украины, объединяющую компании, которые добровольно придерживаются принципов прозрачности, открытости и добросовестной уплаты налогов. Это подтверждает высокий уровень налоговой дисциплины компании и прозрачности бизнеса. За первый квартал этого года ДТЭК Нефтегаз уплатил в государственный бюджет более 2,3 млрд грн налогов и обязательных платежей", - говорится в нем.

Отмечается, что из 2,3 млрд грн налогов 123,7 млн грн было направлено в местные бюджеты Полтавской области, где компания ведет свою операционную деятельность.

"В условиях экономической нестабильности важно, чтобы бизнес оставался надежным партнером государства и общин. Мы уверены, что ответственная уплата налогов - это не только обязанность, но и вклад в будущее страны", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.

Ранее компания ДТЭК Рината Ахметова была признана крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний.