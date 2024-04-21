Первый транш вооружения от США может быть в Украине через несколько дней после подписания закона, - NYT

Американские чиновники сказали, что боеприпасы могут взять из запасов Пентагона в Германии.

Представители США прямо не сказали, какое оружие Соединенные Штаты пришлют Киеву в рамках пакета, но пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер сказал ранее, что, вероятно, в транш будет включено больше боеприпасов для противовоздушной обороны и артиллерии.

"У нас очень надежная логистическая сеть, которая позволяет нам очень быстро перемещать материальные средства, как мы это делали в прошлом. Мы можем доставить в течение нескольких дней", — сказал генерал.

Официальные лица также сообщили, что дополнительные дальнобойные ракеты ATACMS могут быть предоставлены Украине, как только Precision Strike Missiles (баллистическая ракета малой дальности, разработанная армией Соединенных Штатов для замены MGM-140 ATACMS) начнут поступать на склады Пентагона.

США имеют ограниченное количество этого оружия, заявили официальные лица. Остальной запас ATACMS, по их словам, зарезервирован для планов на случай непредвиденных обстоятельств, если Соединенные Штаты будут вести войну с Россией, Северной Кореей или Китаем.

В среду представитель Lockheed Martin, производитель обеих ракет, заявил, что в прошлом году компания поставила армии США первые четыре оперативных ракеты Precision Strike.