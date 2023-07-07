Первый новичок НБА Вембаньяма вляпался в скандал с Бритни Спирс: полиция начала следствие

41-летняя поп-исполнительница подала в полицию заявление на руководителя служба безопасности "Сперз", поскольку получила удар в лицо при попытке сделать совместное фото с баскетболистом. Инцидент произошел в одном из ресторанов Лас-Вегаса.

По данным TMZ Sports, неприятная ситуация произошла в ресторане гостиницы ARIA. Спирс, входя в заведение, заметила Вембаньяму и захотела сфотографироваться с новичком "Сан-Антонио". Но когда она приблизилась к французскому баскетболисту, охранник ударил ее тыльной стороной руки.

Мнения Спирс и Вембаньямы по поводу инцидента разошлись. Певица заявила, что только похлопала спортсмена по плечу. В то же время тот рассказал о неизвестном лице, которое "схватило его сзади".

"Знаю, что охрана оттолкнула ее. С какой силой – не знаю, но оттолкнула. Я не останавливался, чтобы посмотреть, а просто зашел внутрь и насладился отличным ужином", – заявил Вембаньяма.

По его словам, еще несколько часов после инцидента он не знал, кто пострадал от действий охраны. Лишь впоследствии служба безопасности "Сперз" сообщила французу, что фанаткой оказалась Спирс. Певица пожаловалась правоохранителям по поводу избиения.