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Первый номер драфта данком под перерыв вдохновил "Сан-Антонио" на камбэк: момент дня в НБА

Финикс, Среда 01 ноября 2023 10:57
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Первый номер драфта данком под перерыв вдохновил "Сан-Антонио" на камбэк: момент дня в НБА Фото: Виктор Вембаньяма против Кевина Дюранта (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил тяжелый форвард "Сан-Антонио Сперз" Виктор Вембаньяма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

19-летний проспект покорил моментом под занавес второй четверти противостояние с "Финиксом". Он получил передачу на линии штрафных бросков вправо, смело ушел на кольцо и из-под Юбенкса в силовой манере набрал два очка.

На большой перерыв "Сперз" пошли уступая (45:63). Впрочем, зрелищный слэмданк Вэмбаньями вдохновил техасцев на подвиг. "Сан-Антонио" в двух решающих четвертях обыграл "Санз" и продолжил чередовать победы с поражениями в новом сезоне НБА.

Сам Уэмбаньяма провел на паркете 28 минут. За это время он успел набрать 18 пунктов, сделал 8 подборов и оформил 1 ассист. Самым результативным же в поединке стал форвард "Сперз" Келдон Джонсон (27 очков).

Кто такой Виктор Вембаньяма

Уроженец пригорода Парижа, воспитанник французского "Нантера". На драфте НБА-2023 выбран "Сан-Антонио" под первым номером.

В профессионалах дебютировал еще осенью 2019 года, сыграв полминуты в Кубке Европы. Сезон 2020/21 провел в родной команде, а следующий год отыграл за "Лион". Впоследствии попал в ряды "Метрополитана", стал MVP и Лучшим снайпером французской ЛНБ (2023).

Баскетбольный идол – защитник "Клипперс" Расселл Уэстбрук. Вембаньяма свободно говорит по-английски, а на родине получил диплом бакалавра с отличием в области естественных наук.

К слову, накануне звезда "Оклахомы" Гилджес-Александер возглавил подборку моментов со слэм-данком против "Детройта".

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