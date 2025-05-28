С тремя двигателями: электрический кроссовер Alpine А390 показали официально

Alpine A390 - это купеобразный кроссовер длиной 4,6 метра, в основе которого лежит архитектура AmpR Medium (прежнее название - CMF-EV). На этой же платформе построены Renault Megane E-Tech и Renault Scenic E-Tech.

A390 GT получил три электромотора, которые вместе выдают 400 лошадиных сил, у GTS-варианта установка 470-сильная. В первом случае разгон до "сотни" занимает 4,8 секунды, а максимальная скорость ограничена 200 километрами в час. Версия GTS на 0,9 секунды быстрее, и может ускоряться до 220 километров в час.

Оба варианта оснащены 400-вольтовой никель-марганец-кобальтовой батареей, емкость которой составляет 89 кВт*ч. Запас хода - до 550 и 520 километров по циклу WLTP соответственно.

В салоне кросс-купе - цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма и 12-дюймовый мультимедийный экран, знакомые по Megane E-Tech. Аудиосистема Devialet насчитывает 13 динамиков, причем она воспроизводит как музыку, так и может имитировать звук работы двигателя внутреннего сгорания. Цены на кроссовер Alpine начинаются с 65 тысяч евро.