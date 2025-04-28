Первый электромобиль Range Rover: раскрыты новые фото и характеристики

Все благодаря фирменной системе ThermAssist, которая позволяет сэкономить до 40% электроэнергии на обогрев за счет теплового насоса и других хитростей. Она же способствует поддержанию комфортного температурного режима для силовой установки и в салоне электромобиля вплоть до -10º C. Дополнительные обогреватели включаются только при более низких температурах.

Объявлено, что электрический Range Rover будет иметь 800-вольтовую тяговую батарею емкостью 117 кВт*ч. Она состоит из 344 призматических ячеек, которые установлены в корпус по технологии cell-to-pack, что снижает общую массу и увеличивает плотность энергии аккумулятора. Разработчики отмечают, что батарея разработана и будет производиться самой компанией JLR.

Еще одним пунктом программы испытаний в шведском заполярье стали внедорожные способности. На тестах отрабатывалось взаимодействие фирменной системы внедорожных настроек Terrain Response с пневмоподвеской. В результате Range Rover смог покорить арктические склоны с наклоном 17 и 28 градусов, а подвеска с двухкамерными пневмобаллонами справилась со специфическими нагрузками и колебаниями, характерными для электромобилей.

Будущий Range Rover Electric будет оснащен двухмоторным полным приводом. По планам компании, серийный Range Rover Electric будет показан до конца этого года, и сразу будет открыт прием заказов. Производство электрических внедорожников наладят бок о бок с другими моделями на заводе в английском Солихалле.