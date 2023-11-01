Первый день ноября напомнит о настоящей осени. Синоптик дала прогноз на сегодня

"Во второй половине дня в западных областях, на севере Украины и в Одесской области осадки прекратятся", - отметила она.

Что касается температуры воздуха, то она снизится на несколько градусов на западе и в северной части, днем ожидается +11...+14 градусов.

"А вот на востоке, юге и в большинстве центральных областей еще будет теплая погода, максимально +15...+20, на крайнем юге до +22 градусов", - добавила синоптик.

Погода в Киеве

По словам Диденко, в Киеве 1 ноября увеличится облачность, придут вместе с атмосферным фронтом осенние дожди, температура воздуха снизится и в течение дня не превысит +14 градусов.

Погода в ближайшие дни

Как рассказали в Укргидрометцентре, 2 ноября в Украине преимущественно без осадков, ветер ослабеет, ожидается понижение температуры на 3-6°.

3 ноября ночью в южной и северных областях, днем в восточных областях дожди, на остальной территории без осадков. Температура 3 ноября ночью 0-6° тепла, днем 9-15°.

Погода в ноябре 2023 в Украине

Как прогнозируют синоптики, средняя месячная температура в ноябре 2023 в Украине предполагается 2-7° тепла, что близко к норме. Месячное количество осадков ожидается 34-65 мм, в горах Крыма и местами в Карпатах до 100 мм, что в пределах нормы, только в северо-восточных областях - 28-32 мм, что несколько меньше нормы.