Первые жертвы аномальной жары. В какие страны украинцам сейчас лучше не ехать

Катастрофа в Индии

Аномальная жара накрыла Индию еще весной. Особенно тяжелым оказался май, когда температура воздуха в столице Дели и соседнем штате Раджастан превысила рекордные 50 градусов Цельсия.

На прошлой неделе, когда в стране проводились выборы, люди теряли сознание от жары в очередях к избирательным участкам и попадали в больницы, работая членами избирательных комиссий.

Согласно информации Министерства здравоохранения Индии, тепловой удар был зафиксирован у почти 25 тысяч человек. Известно также о по меньшей мере 56 летальных исходах (при этом 46 смертей - в мае).

В нескольких городах на фоне таких погодных условий даже закрыли школы.

Сверхвысокие температуры вредят не только людям, но также животным и птицам. Учитывая это, природоохранная организация Wildlife SOS организовала целую спасательную операцию - чтобы уберечь от жары сотни птиц, рептилий и млекопитающих из зоопарка Дели.

В то же время, согласно информации Индийского метеорологического департамента, до 7 июня 2024 года в нескольких местах на северо-западе страны возможны дождь и грозы - на фоне приближения так называемого Западного Волнения.

Речь идет об экстратропическом шторме, возникающем в Средиземноморском регионе и приносящем внезапные зимние дожди на северо-западные части индийского субконтинента, которые могут распространяться на восток вплоть до северных частей Бангладеш и юго-восточного Непала.

"В течение следующих 4-5 дней жара с пониженной интенсивностью может наблюдаться в отдельных очагах северо-западной и восточной Индии", - добавили эксперты.

Ориентировочные погодные условия в Индии по состоянию на 7 июня (скриншот: x.com/Indiametdept)

Где еще в мире зафиксированы рекордные температуры

Согласно данным Всемирной метеорологической организации (WMO), так называемая метеорологическая зима в северном полушарии и лето в южном завершаются в конце февраля.

Уточняется, что февраль 2024 года завершился чрезвычайной жарой летом в южном полушарии и высокими температурами, нетипичными в этот период для северного полушария.

В Центре климатических прогнозов добавили, что слишком сухие и жаркие условия наблюдаются также в северной части Центральной Америки (Гватемале, Гондурасе, Белизе, Никарагуа, Коста-Рике, Сальвадоре и Панаме).

Кроме того, метеорологи предупреждают об аномальной жаре в ближайшие дни на Северном Кипре. Уточняется, что температура воздуха там может достигнуть 41 градуса по Цельсию.

Напоследок, рекордно высокие температуры могут быть зафиксированы также в определенных регионах Кувейта и Ирака.

Итак, планируя любое путешествие за пределы Украины, не поленитесь потратить несколько минут времени и проверить погодные условия (прогноз погоды) в той локации, куда вы собираетесь. Это сбережет и кошелек, и здоровье.