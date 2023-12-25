Первые президентские выборы 1991 года: как украинцы проголосовали бы сейчас

Как отмечают социологи, 1 декабря 1991 года в Украине состоялись первые выборы президента. Среди шести кандидатов почти 62% набрал Кравчук (больше всего во всех регионах, кроме трех областей Галичины), а Чорновил набрал чуть больше 23%.

Среди нынешних украинцев сейчас бы 74% проголосовали за Черновила, а за Кравчука отдали свой голос 13%. В пересчете к тем, кто бы голосовал и определился с выбором, 86% голосов было бы подано за Чорновила, 14% - за Кравчука.

В частности, среди респондентов, которые действительно в 1991 году имели право голоса (сейчас это люди в возрасте 50 лет и старше) 81% проголосовали бы за Чорновила и 10% - за Кравчука.

Во всех регионах большинство населения проголосовало бы за Чорновила. Относительно больше всего – на Западе (86% среди всех респондентов) и в Центре (80%). В то же время на Юге 58% среди всех респондентов поддержали бы Чорновила (Кравчука - 17%), на Востоке - 63% (Кравчука - 28%).

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, Украине удалось, что с конца 1980-х годов реально был интенсифицирован процесс переосмысления своей истории и своего места в мире. Несмотря на отдельные барьеры (в частности, агрессивные попытки повлиять со стороны наших "соседей"), этот процесс не прекращался во все последующие годы.

"Многие при этом критикуют украинцев за инертность мышления и принятие ряда истин (например, роль России в истории Украины) заняло слишком длительное время. Однако общества - это очень сложные системы, которые функционируют в конкретных контекстных исторических условиях", - считает он.

По его словам, трудно однозначно говорить, как бы изменилась судьба Украины, если бы выборы в 1991 году выиграл Чорновил: возможно, мы бы действительно тогда сейчас были похожи на Польшу или страны Балтии.

"В любом случае нужно помнить, что Украина смогла пройти бурный и сложный период с 1990-х годов, а среди населения постепенно кристаллизовалось самосознание как единой украинской политической нации. Именно поэтому Россия не смогла уничтожить Украину в 2014 году, потому что Украина уже состоялась как государство в умах украинцев. И именно поэтому Россия не сможет победить Украину и сейчас", - сказал Грушецкий.