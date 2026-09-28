Первые этажи обязаны платить: эксперты развеяли мифы о подготовке высоток к зиме

Обязанность платить для всех

Иногда возникают ситуации, когда жильцы первых этажей отказываются платить за общее оборудование, которым они не пользуются (подкачивающие насосы или лифты). Однако юридически такая позиция безосновательна.

Как объясняет соучредительница и координатор жилищно-коммунальных программ гражданской сети ОПОРА Татьяна Бойко в комментарии РБК-Украина, обязанность содержать общее имущество вытекает из факта права собственности на недвижимость. Доля расходов рассчитывается пропорционально площади квартиры и не зависит от того, пользуется ли человек конкретным оборудованием физически.

Поэтому, добавляет она, в случае отказа владельцев квартир с первого этажа платить взносы, ОСМД имеет право обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности.

Однако, по ее словам, судебные процессы часто высокозатратны, поэтому ключевым инструментом правления является превентивная коммуникация. Практика показывает, что 80 процентов вопросов в ОСМД решаются досудебной работой и общением.

Легитимное собрание дистанционно

Выезд части совладельцев за границу из-за войны войны также не мешает принятию важных решений для дома. Как отмечает Татьяна Бойко, закон позволяет легитимно собирать голоса и подписывать листы письменного опроса с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).

Поэтому, продолжает эксперт, одинаковую юридическую силу имеют оба варианта заверения документов – как собственноручная подпись на бумаге, так и цифровая. Следовательно, большинство ОСМД в настоящее время использует смешанный подход.