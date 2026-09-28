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Первые этажи обязаны платить: эксперты развеяли мифы о подготовке высоток к зиме

13:35 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Волощук aimg Анастасия Мацепа
Фото: в случае отказа владельцев квартир с первого этажа платить взносы, ОСМД имеет право обратиться в суд (РБК-Украина)

При подготовке многоэтажек к зиме ОСМД сталкиваются с сопротивлением владельцев квартир на нижних этажах, которые отказываются сдавать деньги на лифты и насосы. Специалисты отмечают: такой отказ незаконный, а уклонение от общих взносов ведет к судебным искам.

Как закон регулирует содержание общего имущества и как провести собрание, если жители за границей, – в материале РБК-Украина.

Обязанность платить для всех

Иногда возникают ситуации, когда жильцы первых этажей отказываются платить за общее оборудование, которым они не пользуются (подкачивающие насосы или лифты). Однако юридически такая позиция безосновательна.

Как объясняет соучредительница и координатор жилищно-коммунальных программ гражданской сети ОПОРА Татьяна Бойко в комментарии РБК-Украина, обязанность содержать общее имущество вытекает из факта права собственности на недвижимость. Доля расходов рассчитывается пропорционально площади квартиры и не зависит от того, пользуется ли человек конкретным оборудованием физически.

Поэтому, добавляет она, в случае отказа владельцев квартир с первого этажа платить взносы, ОСМД имеет право обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности.

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Однако, по ее словам, судебные процессы часто высокозатратны, поэтому ключевым инструментом правления является превентивная коммуникация. Практика показывает, что 80 процентов вопросов в ОСМД решаются досудебной работой и общением.

Легитимное собрание дистанционно

Выезд части совладельцев за границу из-за войны войны также не мешает принятию важных решений для дома. Как отмечает Татьяна Бойко, закон позволяет легитимно собирать голоса и подписывать листы письменного опроса с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).

Поэтому, продолжает эксперт, одинаковую юридическую силу имеют оба варианта заверения документов – как собственноручная подпись на бумаге, так и цифровая. Следовательно, большинство ОСМД в настоящее время использует смешанный подход.

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