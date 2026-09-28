Первые этажи обязаны платить: эксперты развеяли мифы о подготовке высоток к зиме

При подготовке многоэтажек к зиме ОСМД сталкиваются с сопротивлением владельцев квартир на нижних этажах, которые отказываются сдавать деньги на лифты и насосы. Специалисты отмечают: такой отказ незаконный, а уклонение от общих взносов ведет к судебным искам.
Как закон регулирует содержание общего имущества и как провести собрание, если жители за границей, – в материале РБК-Украина.
Иногда возникают ситуации, когда жильцы первых этажей отказываются платить за общее оборудование, которым они не пользуются (подкачивающие насосы или лифты). Однако юридически такая позиция безосновательна.
Как объясняет соучредительница и координатор жилищно-коммунальных программ гражданской сети ОПОРА Татьяна Бойко в комментарии РБК-Украина, обязанность содержать общее имущество вытекает из факта права собственности на недвижимость. Доля расходов рассчитывается пропорционально площади квартиры и не зависит от того, пользуется ли человек конкретным оборудованием физически.
Поэтому, добавляет она, в случае отказа владельцев квартир с первого этажа платить взносы, ОСМД имеет право обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности.
Однако, по ее словам, судебные процессы часто высокозатратны, поэтому ключевым инструментом правления является превентивная коммуникация. Практика показывает, что 80 процентов вопросов в ОСМД решаются досудебной работой и общением.
Выезд части совладельцев за границу из-за войны войны также не мешает принятию важных решений для дома. Как отмечает Татьяна Бойко, закон позволяет легитимно собирать голоса и подписывать листы письменного опроса с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).
Поэтому, продолжает эксперт, одинаковую юридическую силу имеют оба варианта заверения документов – как собственноручная подпись на бумаге, так и цифровая. Следовательно, большинство ОСМД в настоящее время использует смешанный подход.