Первые модемы Starlink уже нашли своих владельцев – национальная акция от сети UPG продолжается

Кроссовер Volkswagen T-Roc или один из 20 спутниковых модемов Starlink может стать вашим. Такие призы, а также более 10 000 мгновенных подарков разыгрывает национальная сеть АЗК UPG между клиентами по случаю своего 20-летия.

Акция продлится до 25 июня. Но есть первые победители, которые делятся эмоциями и рассказывают свои истории выигрышей.

"Я являюсь клиентом UPG уже очень много лет. Ежедневно здесь заправляюсь, поэтому участие в розыгрышах призов принимаю не впервые. В этот раз свой выигрыш, Starlink, планирую передать на нужды ВСУ. Ведь понимаю, как велика сейчас потребность ребят в связи. Продолжаю собирать буквы в чеках, чтобы воспользоваться шансом сесть за руль новенького внедорожника. Уверен, удача улыбается тем, кто верит в себя", – рассказал победитель акции Юрий.

Еще один победитель Александр признался, что хотя и добросовестно собирал буквы после каждой заправки, был очень удивлен, что удалось выиграть столь ценный приз, и получил много положительных эмоций. Свой Starlink будет использовать для развития собственного бизнеса, поддерживая экономику страны.

Фото: пресс-офис АЗК UPG

Постоянный клиент сети АЗК Андрей, также уже получивший свой Starlink от UPG, делится, что собирал буквы в чеках два месяца и планирует это делать еще интенсивнее, ведь выиграть автомобиль – вполне реальная история.

В компании напоминают, что испытать удачу могут все клиенты-участники бонусной программы UPGgood. Нужно только заправить автомобиль любым топливом от 25 л на АЗК сети и собирать в топливных чеках буквы, из которых потом нужно составить слова. Каждая заправка – отдельная буква в чеке, выпадающая случайным образом.

Итак, чтобы получить Starlink, следует составить самые сильные слова страны – "СЛАВА ЗСУ". Если удалось собрать из букв слово "АВТО" – суперприз кроссовер Volkswagen T-Roc может стать вашим.

UPG поздравляет первых счастливчиков и желает успеха всем присоединившимся к акции клиентам!

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