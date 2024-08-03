Peugeot, Citroen и Renault: с чего начинали известные французские автопроизводители

Сегодня немногие знают, что когда-то французские автомобили давали фору "немцам", и если бы не они, кто знает, где были бы сегодня Benz и Daimler с Mercedes. Чем завоевывали расположение потребителей французские марки в начале автомобилизации?

То, что пальма первенства в создании автомобиля как такового принадлежит немецким технарям, нет сомнений. Но пока консервативные немцы во всех смыслах ужасались новомодным механическим повозкам, раскрепощенные французы увидели в них товар и средство передвижения. И начали серийно производить свои и активно раскупать германские автомобили. Причем, если честно, приведенные здесь машины отнюдь не были первыми французскими моделями: мы выбрали эти марки только потому, что сегодня хорошо продаются в Украине.

Renault Voiturette Type A, 1898г.

Бренд, который сегодня есть №1 на украинском рынке, начался, как это часто бывает, с заимствований. Да-да, во Франции даже в 1890-х годах уже было, из чего скопировать автомобиль! Молодой сын богатого фабриканта Луи Рено привез из армейской службы определенную сумму денег. Которую потратил на приобретение отечественного трехколесного автомобиля De Dion-Bouton с одноцилиндровым бензиновым мотором. Приобретена она была специально для экспериментов, поскольку техникой Луи начал предметно интересоваться это в школьные годы.

От молодого Renault серийная машина получила четвертое колесо и революционную трансмиссию – с карданным валом вместо цепей и полноценной даже по нынешним понятиям коробкой передач. Благодаря ей была решена общая проблема тогдашнего автомобилизма – возможность изменять скорость и тягу в больших диапазонах. И автомобиль теперь все равно успешно ехал и по равнине, и на подъемах. Да и по грязи и разбитой мостовой слабенькие тогдашние моторчики теперь могли тянуть вполне уверенно. Кстати, по ровному первому Renault легко разгонялся до 30 км/ч.

Собственно автомобиль во Франции в 1898 году чудом не был – чудом была его способность подниматься в крутую гору. Поэтому коммерческий успех не заставил себя ждать: первые 12 заказов на свой Voiturette Type A конструктор получил прямо во время демонстрационного заезда на холме Монмартр в центре Парижа. Уже в 1904 году у Renault была сеть из 120 дилеров по всей Франции и за границей.

Peugeot Type 1, 1888 г.

Бренд Peugeot был хорошо известен во Франции задолго до прихода автомобильной эры – его клеймо стояло на разного рода метизах, инструментах, на кухонном инвентаре и посуде. Почувствовав потребность рынка в индивидуальном транспорте, владелец компании Арман Пежо развернул производство велосипедов, а в 1888 году решил взяться за автомобили. Сначала был совместный проект с Serpollet Frères – с использованием парового двигателя этой компании и заимствованного трехколесного шасси.

Получившееся таким образом транспортное средство назвали Peugeot Type 1 или Serpollet-Peugeot. Заправлялся первым "Пежо" водой и мазутом, имел два цилиндра и при 4 - 6 лошадиных силах развивал 25 км/ч. По тем временам неплохо, но предпринимательское чутье подсказало месье Пежо, что паровой двигатель не будет лучшим вариантом для дорожного транспорта (хотя в то время было распространено и противоположное мнение).

Следующая версия Peugeot была уже с бензиновым мотором, поставки которого удалось наладить в результате тройного соглашения между Арманом Пежо, Готлибом Даймлером и Эмилем Левассором. То есть на серийном Peugeot Type 2 стоял двигатель немецкого Daimler-Motoren, произведенный по лицензии во Франции компанией Panhard&Levassor.

Citroen Type A, 1919г.

Парижанин Андре Ситроен был сыном миллионера – торговца алмазами. Но наследник огромного капитала пожелал стать инженером и увязать свою жизнь с промышленным производством. Получив техническое образование, он основал предприятие по производству подшипников и шестерен. Заработав большой капитал на поставках снарядов на фронты Первой мировой войны, после ее завершения фабрикант выбрал новый товар для производства – автомобили. (Причем первые прикидки по его конструкции были сделаны еще до подписания Версальского мира, когда конвейер был занят шрапнельными снарядами.)

Первой моделью марки стал Citroen Type A. С четырёхцилиндровым двигателем водяного охлаждения мощностью 18 л.с. он развивал 65 км/ч. Сразу было запроектировано несколько вариантов кузова и колесной базы, включая спортивные и грузовые версии. Нечастый случай, но уже первая модель новой компании стала крупносерийной, было выпущено более 24 000 экземпляров. То есть, на перепрофилированном снарядном заводе продуцировали до 100 автомобилей в сутки – из-за чего Citroen получил титул первого массового производителя в Европе.

Кратко

Погружение в историю "французской троицы" подтверждает мировую тенденцию более чем столетней давности. Несмотря на то, что судьбу каждого автопроизводителя определил удачный маркетинг, все основатели компаний – и Луи Рено, и Арман Пежо, и Анри Ситроен – опирались в первую очередь на свою лидерскую харизму и собственные технические знания. Какие у них, следует признать, были, несмотря на новизну автомобильного дела того времени. Это вам еще одна скромная иллюстрация по поводу роли личности в истории мирового автопрома.