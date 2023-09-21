RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Первое судно с зерном из Украины прибыло в Босфор, прорвав блокаду

Фото: Судно с зерном из Украины прорвало блокаду в Черном море (www.facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Александр Белоус

Грузовое судно Resilient Africa прибыло сегодня в турецкий пролив Босфор, став первым судном с зерном из Украины, которое прошло по Черном морю по "гуманитарному коридору".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Судно покинуло украинский порт Черноморск на этой неделе с 3000 тоннами зерна.

Пять судов покинули Одессу после прекращения зерновой сделки, но все это были суда, застрявшие в Украине с начала войны, а не суда, с зерном.

В прошлом месяце Украина объявила о создании "гуманитарного коридора" в Черном море для освобождения кораблей, застрявших в ее портах с тех пор, как Россия вторглась в феврале 2022 года, и для обхода фактической блокады после того, как Россия вышла из соглашения о безопасном экспорте зерна.

Судно Resilient Africa с 3 тысячами тонн пшеницы 19 сентября вышло из порта Черноморск в направлении Босфора. Отправка судна является проверкой способности Украины вновь открыть морские пути в то время, когда Россия пытается возобновить фактическую блокаду.

Читайте РБК-Украина в Google News
зерновой коридорТурция