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За первое полугодие 2024 года Favbet заплатили в госбюджет 3,1 млрд грн налогов

Фото: Favbet уплатили в госбюджет 3,1 млрд грн налогов (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

За первые шесть месяцев 2024 года группа компаний Favbet уплатила в украинскую экономику более 3,15 млрд грн: более 3,1 млрд грн налогов и еще 41,3 млн лицензионных платежей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook компании.

"Остаясь одним из крупнейших налогоплательщиков легальной игровой индустрии Украины, Favbet продолжает увеличивать объемы благотворительной помощи по нескольким направлениям - от поддержки украинской армии и пострадавших от войны до развития образовательных инициатив, содействия медицине и участию в общенациональном собрании", - отмечают в компании.

В первой половине 2024 года на благотворительность и нужды ВСУ со стороны Favbet было выделено более 143 млн. грн. Всего с начала полномасштабной войны в Украине группа компаний Favbet с участием фонда Favbet Foundation передала ВСУ и другим Силам обороны более 280 автомобилей и более 650 дронов разного типа.

"Favbet - это ответственный бизнес, стремящийся иметь положительное влияние не только на рынок, но и на общество, в котором функционирует. В этом году мы планируем расширять большинство собственных благотворительных программ и будем продолжать реагировать на срочные гуманитарные потребности", - рассказывают в Favbet.

Как сообщалось ранее, в июле 2024 года группа компаний Favbet вместе с сотнями других украинских бизнесов присоединилась к сбору в пользу "Охматдета" после российской ракетной атаки 8 июля, передав 10 млн грн на восстановление поврежденных корпусов и закупку нового оборудования.

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