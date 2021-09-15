Перше у Карпатах безлактозне меню!

Чому в СПА-готелі «RESPECT» запровадили безлактозну дієту?

Найперша відповідь – бо це корисно і комфортно. В організмі багатьох людей відсутній фермент, який переробляє лактозу. Також така їжа корисна для дітей, які з народження мають проблеми із засвоєнням молока. Мабуть багато мам знають про це і змушені годувати свою дитинку безмолочними продуктами позбавляючи її цілого спектру корисних вітамінів та елементів!

В декого такий фермент зникає з роками. І це, інколи стає цілою проблемою! Ви з дитинства любите молоко, та тепер кожен його ковток призводить до дискомфорту в шлунку та, навіть, діарею. З віком, цього ферменту в нашому організмі стає все менше. Тому, якщо в дитинстві ми могли насолоджуватися смачним і улюбленим продуктом кожного дня, то, десь після 40, молоко завдає клопотів. Ми вимушені відмовитися від молока і вживати виключно кисломолочні продукти.

Та для того, щоб продовжувати насолоджуватися смаком дитинства і почуватися добре, у ресторані СПА -готелю RESPECT» запроваджена безлактозна дієта.

Безлактозне молоко не викликає порушення травлення, печії та здуття живота для людей, які не сприймають лактози. У нашому меню ви знайдете каші та молочні продукти, які виготовленні без лактози: каша вівсяна, каша гречана, каша кукурудзяна, гречка відварна з маслом, легкі десерти!

Але що таке безлактозне молоко запитаєте ви?

Це звичайне молоко, де лактоза - складний цукор, який міститься у продукті, розділена на інші елементи. Проте, усі корисні і поживні елементи зберігаються у продукті: фосфор, калій, протеїн, кальцій, вітаміни А і D, а також вітаміни групи В, які нормалізують обмінні процеси, повноцінну роботу нервової та кровотворної системи.

Погодьтеся, що комфорт у шлунку, оздоровлюючі і відновлювальні СПА -процедури, відпочинок в Карпатах з лікувальною мінеральною водою - це те, що нам треба!

Колектив SPA готелю «RESPECT» завжди шукає новинки, які зможуть забезпечити Вам комфортний відпочинок і оздоровлення.

Ми хочемо дарувати вам здоров’я і задоволення! І ми раді, коли Ви повертаєтеся до нас!

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