Первая крупная победа Трампа: Сенат поддержал сокращение бюджета на 9 млрд долларов

Сегодня утром Сенат США проголосовал за сокращение 9 миллиардов долларов федерального финансирования. После этого пакет документов направили в Палату представителей для окончательного голосования.

Голосование 51 голосом "за" и 48 "против" стало победой для Трампа, который от избрания на должность обещал сократить размер федерального правительства.

Сенаторы наконец приняли пакет законопроектов 12-часового голосования.

И даже несмотря на то, что эта победа скорее символическая, поскольку она сократит лишь одну десятую процента из федерального бюджета, республиканцы считают это важным прогрессом.

"Это небольшой, но важный шаг к финансовому благоразумию, и мы все должны согласиться, что он давно назрел", - сказал лидер большинства в Сенате Джон Тун.

Заметим, что Трампу не удалось принять пакет предложений по отмене резолюций на сумму 15 миллиардов долларов в течение его первого срока после того, как республиканцы в Сенате отказались от этого предложения.

На этот раз Трамп работает с большим республиканским большинством в Сенате и конференцией Республиканской партии, которая в целом более склонна к его повестке дня, чем семь лет назад.