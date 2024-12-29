Первая украинская машина: какой была "Украина 4"

Рубеж 1920-30-х годов на территории Украины был периодом поисков и новых начинаний. Тогдашняя великая страна разворачивала свою индустрию и было понятно, что, как тогда говорили, народному хозяйству скоро потребуется массовый грузовой автомобиль тяжелого (на то время) класса 4 тонны.

Нужен собственный грузовик

Нам, нынешним потомкам, стоит знать инициатора рождения первой машины украинского производства - это была некая харьковская контора Укртремасс, "Украинский государственный трест массового производства металлопродукции".

Предприятие собиралось наладить в Харькове серийное производство тяжеловоза для нужд всего Союза, и поэтому конструкция сразу выбиралась такая, чтобы была пригодна к массовому производству. Проектировали машину в собственном конструкторском бюро, и работало в том КБ аж двадцать пять специалистов. За основу проекта взяли актуальный в то время итальянский автомобиль под названием Lancia Pentaiota. Однако согласно имеющимся документам, та харьковская машина не была банальной копией "итальянца": конструкция была адаптирована к особенностям производства и ожидаемым условиям эксплуатации.

При этом "Украина 4" сразу создавалась из расчета выпуска на местных, харьковских предприятиях - все, даже самые сложные детали выпускались на заводах города. И поскольку машину таки выпустили, можно сделать вывод, что тамошние заводы имели достаточно высокий уровень технологий.

К сожалению, похоже, именно этот расчет на мощности существующих местных предприятий и погубил новую машину. Ведь большая страна, именно тогда провозгласившая курс на индустриализацию, должна была развивать автопром с глобальным подходом. А именно, по лицензиям ведущих мировых марок, приобретенных вместе с технологиями и готовыми заводами "под ключ" - то есть оснащенными всеми станками и производственными линиями. Именно по подобной концепции в те же 1931 - 1932 годы поставили на конвейер меньших братьев четырехтонной "Украины" - полуторатонного ГАЗ-А (лицензия Ford) и чуть позже - "трехтонки" ЗИС-5 (лицензия Autocar).

Жаль, но харьковская машина в эти критерии не вписывалась. Потому что она хоть и была современной в техническом плане, не имела за собой аргументов в виде готовой технологии и специально построенного предприятия. Поэтому, к сожалению, первая украинская машина так и осталась в двух экземплярах. А ниша 4 - 5 тонных грузовиков в тогдашней стране еще довольно долго оставалась свободной.