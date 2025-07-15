Первая тактически значимая активность: в ISW рассказали, где продвинулись войска РФ

Украинские войска недавно продвинулись в районе Лимана, Новопавловки и на западе Запорожской области, а российские - в Сумской и Запорожской областях, а также в районе Торецка, Покровска и Гуляйполя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
"Российские войска недавно продвинулись на востоке Запорожской области в районе Гуляйполя - это первая тактически значимая активность на этом участке фронта после украинского контрнаступления летом 2023 года", - сообщили аналитики.
Российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области. Геолокационные данные свидетельствуют о том, что войска РФ продвигались в западной части Юнаковки.
Геолокационные данные свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в западной части Новоспасского (к западу от Торецка), а также в центральной части Яблоновки вдоль улицы Ленинской.
Также оккупанты недавно продвинулись на Покровском направлении - на северо-востоке Федоровки, юго-западе Разина и на северо-востоке Новоэкономического.
Недавно украинские войска продвинулись на направлении Новопавловки - в районе Толстого и Поддубного.
Украинские и российские войска продвинулись на западе Запорожской области. Силы обороны продвинулись в северо-западной части Каменского. А оккупанты - вдоль улицы Молодежной на севере Каменского.
14 июля произошло 138 боевых столкновений. Больше всего атак врага зафиксировано на Покровском направлении.
Страна-террорист нанесла два ракетных удара, применив две ракеты, 64 авиационных ударов, сбросив 100 управляемых бомб.
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