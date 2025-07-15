Первая тактически значимая активность: в ISW рассказали, где продвинулись войска РФ

"Российские войска недавно продвинулись на востоке Запорожской области в районе Гуляйполя - это первая тактически значимая активность на этом участке фронта после украинского контрнаступления летом 2023 года", - сообщили аналитики.

Северная ось

Российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области. Геолокационные данные свидетельствуют о том, что войска РФ продвигались в западной части Юнаковки.

Восток Украины

Харьковское направление . По данным ISW, российские войска продолжили наступательные действия, однако продвижения не получили. Оккупанты атаковали в районе Волчанска и Зеленого.

. По данным ISW, российские войска продолжили наступательные действия, однако продвижения не получили. Оккупанты атаковали в районе Волчанска и Зеленого. Великобурлукский район. Российские так называемые "военкоры" утверждали, будто оккупанты продвигулись к западу и югу от Мелового. Они атаковали возле Великого Бурлука в районе Мелового.

Российские так называемые "военкоры" утверждали, будто оккупанты продвигулись к западу и югу от Мелового. Они атаковали возле Великого Бурлука в районе Мелового. Купянское направление . Вражеские войска атаковали в Российские войска атаковали в районе Кондрашовки, Голубовки и Радковки, а также возле Мирового, Синьковки, Каменки, Стройовки, Петропавловки, Степовой Новоселовки и в направлении Песчаного.

. Вражеские войска атаковали в Российские войска атаковали в районе Кондрашовки, Голубовки и Радковки, а также возле Мирового, Синьковки, Каменки, Стройовки, Петропавловки, Степовой Новоселовки и в направлении Песчаного. Боровое направление . Российские войска атаковали в районе Загрызово и Колесниковки, в направлении Новой Кругляковки, возле Копанок, Грековки, Чернещины и Новосергеевки.

. Российские войска атаковали в районе Загрызово и Колесниковки, в направлении Новой Кругляковки, возле Копанок, Грековки, Чернещины и Новосергеевки. Лиманское направление . Российские войска продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, однако подтвержденных успехов не добились.

. Российские войска продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, однако подтвержденных успехов не добились. Северское направление. Геолокационные данные показывают, что украинские войска продвинулись в районе Серебрянского леса к северо-востоку от Григоровки.

Торецкое направление

Геолокационные данные свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в западной части Новоспасского (к западу от Торецка), а также в центральной части Яблоновки вдоль улицы Ленинской.

Покровское направление

Также оккупанты недавно продвинулись на Покровском направлении - на северо-востоке Федоровки, юго-западе Разина и на северо-востоке Новоэкономического.

Новопавловка

Недавно украинские войска продвинулись на направлении Новопавловки - в районе Толстого и Поддубного.

Запорожская область

Украинские и российские войска продвинулись на западе Запорожской области. Силы обороны продвинулись в северо-западной части Каменского. А оккупанты - вдоль улицы Молодежной на севере Каменского.